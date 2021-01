Half-Nederlandse Maya Weug eerste vrouw ooit bij Ferrari-acedemie

Een tijdje terug was er de finale van de vrouwencompetitie 'Girls on Track - Rising Stars'. Vier dames vochten in de laatste ronde voor een plekje in de Ferrari-acedemie met de garantie op een jaar lang racen in de Italiaanse F4. Maya Weug - zestien jaar en geboren in Spanje met een Belgische moeder en Nederlandse vader - is uiteindelijk tot winnaar uitgeroepen en wordt als de eerste vrouw ooit toegevoegd aan de jeugdopleiding van het legendarische van de Scuderia.



Maya Weug - die op haar zevende begon in de karts - was door het dolle heen toen ze het hoorde. ''Ik zal deze dag nooit vergeten! Ik ben zo blij dat ik als eerste vrouw bij de Ferrari Driver Acedemy kom. De finaleronde winnen bevestigd dat ik bij het juiste eind had om mijn droom na te jagen voor het worden van een racecoureur. Ik wil mijn grote dank uitspreken aan alle mensen die in mijn geloofden. Ik kan niet wachten om naar Maranello af te reizen en te beginnen met de voorbereidingen op mijn eerste seizoen in de eenzitters.'' Haar uiteindelijke doel is de Formule 1, zo verklaarde de half-Nederlandse tegenover de (inter)nationale pers.



Teambaas van Ferrari Mattio Binotto is ontzettend trots op de komst van de eerste vrouwelijke coureur bij zijn renstal: ''Het is een historisch moment voor de Scuderia en haar Ferrari-acedemy.'' De Italiaan is altijd een voorstander geweest dat iedereen, ongeacht afkomst of geslacht, evenveel kansen zou moeten krijgen binnen de autosport. ''Maya's komst is een duidelijke indicatie van de Scuderia haar toewijding om motorsport voor iedereen toegankelijk te maken. Het past precies in de lijn met de hashtag #weraceasone.'' De Italiaanse leidinggevende vervolgt: We willen de samenwerking met de FIA bedanken. Voor de eerste keer vergezeld een vrouwelijke rijder onze opleiding. Maya zal meedoen aan één van de F4-kampioenschappen, een klasse die wordt gezien als een eerste stap richting de Formule 1.''



De competitie begon met twintig jonge vrouwelijke talenten uit vijf continten. Die werden op allerlei vlakken getest, niet alleen op pure snelheid, maar ook op potentieel en bijvoorbeeld omgang met de media. De jury boog zich afgelopen week over de laatste vier kandidaten bij het hoofdkantoor van de rode brigade om te bepalen wie uiteindelijk de kleuren van Ferrari mocht vertegenwoordigen.