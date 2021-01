Stratencircuit een 'tijdelijke oplossing' voor Saoedi-Arabië

Saoedi-Arabië organiseert dit jaar voor het eerst een Grand Prix. De race moet plaatsvinden op een stratencircuit in de stad Jeddah. Samen met circuitontwerper Hermann Tilke en de Formule 1 wil de organisatie van het evenement het snelste stratencircuit maken.

Dit is echter slechts een tijdelijke oplossing, Saoedi-Arabië wil voor 2024 een permanent circuit bouwen (mogelijk met een pretpark, in Qiddiya, red.). Dat liet prins Khalid weten aan de Telegram-pagina Cross Country Rally. Een permanent circuit was altijd al de bedoeling, alleen kon men niet wachten tot dat af zou zijn.

Prins Khalid legt uit: "Ik kan beloven dat het stratencircuit niet de norm wordt voor Saoedi-Arabië. Sommige stratencircuits zijn niet erg opwindend. Er zijn nauwelijks inhaalmogelijkheden en de races die er plaatsvinden zijn dan vaak saai."

"Ons idee is om een groot project te initiëren en een soort stad voor auto- en motorsport te bouwen. We willen dit eind 2023 af hebben zodat we het in 2024 in gebruik kunnen nemen. De kroonprins vond 2024 te ver weg, dus bedachten we een stratencircuit als tijdelijke oplossing totdat het permanente circuit er ligt. Het wordt opwindend en er zal veel ingehaald worden."