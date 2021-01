Lewis Hamilton bezig om fysiek en mentaal topfit te geraken

Aan de voorbereiding van Lewis Hamilton is niet af te lezen dat hij officieel nog geen contract heeft voor het seizoen 2021. De regerend wereldkampioen is momenteel bezig met een hoogtestage, om 'fysiek en mentaal topfit te geraken'. Hij prepareert zich dus gewoon voor het nieuwe Formule 1-seizoen, contractverlenging bij Mercedes lijkt slechts een formaliteit.

Hamilton verwijst op zijn social media-kanalen ook naar de onderhandelingen die gaande zijn. "Ik probeer de juiste balans te vinden tussen cardio en krachttraining. Daar bovenop komt dat er op de achtergrond nog van alles speelt. Veel bewegende onderdelen, maar ik wil iedereen even laten weten dat het goed met me gaat. Ik ben gezond en mentaal sterk, en vertoef momenteel in mijn eigen 'bubbel'."

Hey World, I’m in one of my favourite places in the world, training everyday, getting my mind and body right. I’m hiking to the top of the mountain every morning. Two of those hikes I cross country ski once I get to the top which is at 3400m, killer. Proper altitude training! ... pic.twitter.com/ROqzQe70LO