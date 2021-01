Controversieel Mission Winnow-logo mogelijk terug op Ferrari's

Het logo van Mission Winnow keert komend seizoen mogelijk terug op de auto's van Ferrari. De sponsoruiting op initiatief van tabaksproducent Philip Morris International is vorig jaar bij geen enkele race op de wagens van de Scuderia gezien, maar het project is allerminst een stille dood gestorven. Voor 2021 behoort Mission Winnow-sponsoring gewoon tot de mogelijkheden.

Philip Morris International lanceerde het initiatief eind 2018 en omschreef Mission Winnow als een project om 'betrokkenheid te creëren rondom de rol van wetenschap, technologie en innovatie als middel om de wereld te verbeteren'. Het kwam de tabaksfabrikant én Ferrari echter op de nodige kritiek te staan. Mission Winnow was niets meer en niets minder dan een manier om het verbod op tabaksreclame te omzeilen, luidde het verwijt.

Dat laatste bestrijdt Philip Morris International bij monde van vice-president interne communicatie Tommaso di Giovanni tegenover Racefans.net ten stelligste. "Mission Winnow is niet bedoeld om een merk of product te promoten. Mission Winnow is een initiatief ter aanmoediging van een dialoog over positieve veranderingen, bij onszelf en bij anderen. Via Mission Winnow willen we de wereld laten weten hoe we veranderd zijn en zo de trots over de transformatie die we doorgemaakt hebben en waar we voor blijven werken met iedereen delen."

Hij ziet dan ook geen belemmeringen om het logo van Mission Winnow komend seizoen weer op de Ferrari's te plaatsen. "Beslissingen over onze aanpak ten opzichte van losstaande evenementen of races worden gebaseerd op meerdere factoren, waaronder de reglementen die gelden in een bepaald land en de omgeving waarin een race plaatsvindt. We zullen onze plannen voor komend seizoen en specifieke races aankondigen zodra de tijd daar rijp voor is", aldus Di Giovanni.