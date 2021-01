Claire Williams was 'geld bij elkaar schrapen' helemaal zat

De financiële zorgen van het team van Williams hebben Claire Williams uiteindelijk opgebroken. In gesprek met The New York Times noemt de Britse dat als de voornaamste reden dat ze de renstal in de verkoop heeft gedaan. Investeringsmaatschappij Dorilton Capital verloste de familie Williams in de loop van vorig seizoen van het Formule 1-team.

Dat zal ongetwijfeld pijn gedaan hebben, zeker voor oprichter Frank Williams, maar zijn dochter Claire zag geen andere uitweg meer. "Ik was er echt helemaal klaar mee. We moesten steeds het geld bij elkaar schrapen en zo konden we ons werk gewoon niet doen en dat is ontzettend frustrerend", liet ze aan de Amerikaanse krant weten.

De breuk met titelsponsor ROKiT in de aanloop naar het seizoen 2020 gaf het beslissende zetje. "En vervolgens kwam corona eroverheen en toen moesten we wel op zoek gaan naar een investeerder", aldus Claire Williams. "We hadden geen andere keuze, het moest wel. Het team en de mensen die voor Williams werken moesten gered worden."

Dorilton Capital

Over de nieuwe eigenaren van Williams is weinig bekend. Dorilton Capital is een Amerikaanse investeringsmaatschappij en treedt niet op de voorgrond. Claire Williams: "Ik wist dat ze hele diepe zakken hadden en ze waren bereid om er veel geld in te steken zodat Williams in de toekomst weer kan vechten voor overwinningen en kampioenschappen."