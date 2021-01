Vraagtekens omringen Formule 1-toekomst van Alfa Romeo

De toekomst van Alfa Romeo in de Formule 1 is plots zeer onzeker. Het moederbedrijf van de Italiaanse autofabrikant, Fiat Chrysler Automobiles, is gefuseerd met Groupe PSA, dat merken als Peugeot, Citroën, Opel en Vauxhall onder zich heeft. Die fusie heeft mogelijk consequenties voor de aanwezigheid van Alfa Romeo in de Formule 1, schrijft Gazzetta dello Sport.

Het is nog onduidelijk welke koers de directie van de nieuwe autogigant genaamd Stellantis wil gaan varen, maar de Italiaanse sportkrant vreest het ergste voor Alfa Romeo. "In de plannen van het nieuwe moederbedrijf, dat voort is gekomen uit een fusie tussen FCA en PSA, zullen ook de sportieve activiteiten opnieuw tegen het licht gehouden worden", aldus Gazzetta dello Sport.

De Formule 1-sponsoring van Alfa Romeo staat daarbij sowieso op de agenda. "Het begint bij Alfa Romeo, dat sinds 2018 naamgever is van het team dat eigenlijk Sauber-Ferrari heet. Of het historische merk in de Formule 1 actief blijft, is volledig afhankelijk van de richting die de nieuwe directie van deze fusie op wil gaan."