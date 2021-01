Grosjean na 39 dagen even verlost van verband om zijn hand

Romain Grosjean mocht gisteren heel even zonder verband om zijn linkerhand rondlopen. Het was een verademing, zo verkondigde de Fransman op zijn social media-kanalen. Vijf uur lang was hij verlost van het verband om zijn verbrande hand, daarna ging er weer een nieuw verbandje omheen.

Hij liep de brandwonden 39 dagen geleden op bij een huiveringwekkende crash in de eerste ronde van de Grand Prix van Bahrein. Grosjean boorde zich in de vangrail, waarbij zijn auto in tweeën brak en veranderde in een vuurbal. Wonder boven wonder bleef de Fransman bij kennis en kon hij op eigen kracht uit het wrak kruipen.

Grosjean mocht van geluk spreken dat hij alleen brandwonden aan zijn handen en een zere enkel aan het zware ongeluk overhield. Zijn linkerhand heelt goed, maar kan vooralsnog niet zonder verband. Volgende week heeft de Fransman een nieuwe afspraak in het ziekenhuis en hij hoopt dan langer zonder verband rond te kunnen lopen.