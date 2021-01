Van der Zande verzekerd van deelname aan 24 uur van Le Mans

Renger van der Zande heeft een startbewijs voor de prestigieuze 24 uur van Le Mans bemachtigd. De Nederlander gaat komend seizoen namelijk in het World Endurance Championship racen voor het team van Inter Europol Competition, dat uitkomt in de LMP2-klasse. Van der Zande vormt een trio met Alex Brundle en Kuba Smiechowski, met uitzondering van de race op Sebring.

Op Sebring rijdt Van der Zande namelijk voor een ander team, Chip Ganassi Racing. Voor die renstal racet de Nederlander komend seizoen samen met Kevin Magnussen in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Zijn plek bij Inter Europol Competion voor de WEC-race op Sebring wordt overgenomen door niemand minder dan Helio Castroneves, drievoudig Indy 500-winnaar.

Dit is in elk geval de auto waarmee Renger van der Zande aan de start van de 24 uur van Le Mans verschijnt:

Proud to present: the WEC 2021 driver line-up

Alex Brundle, Renger van der Zande, and Kuba Smiechowski will be our LMP2 drivers. And the team is excited that Helio Castroneves (US) will join Brundle and Smiechowski in Sebring as van der Zande will be with Chip Ganassi Racing. pic.twitter.com/VO3gHJNtsS