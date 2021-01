Vertrekkend Haas-sponsor uit zich tegenover Nikita Mazepin

Jack & Jones, een kledingmerk uit Denemarken, was altijd te zien op de auto's van Haas F1 Team. Echter, de sponsor vertrekt uit de Formule 1, nu Kevin Magnussen niet meer op de grid te zien zal zijn. Daarbuiten geeft Jack & Jones nog een trap na naar de coureur die de plek van Magnussen inneemt.

Zo plaatste het kledingmerk het volgende op hun twitterkanaal:

JACK & JONES takes distance from the behavior of upcoming Haas F1 Team driver Nikita Mazepin in the video posted on social media earlier this month. Our partnership with Haas F1 Team was always due to end at the conclusion of the 2020 season. No further comments shall be made.