Sebastian Vettel maakt zich sterk voor milieubewuste Formule 1

Sebastian Vettel vindt dat de Formule 1 afscheid moet nemen van de gedateerde opbouw richting een race. Bij veel Grands Prix is het tegenwoordig gebruikelijk dat vlak voor de start van de wedstrijd nog een paar straaljagers of een groot passagiersvliegtuig of militair toestel overvliegt. Totaal zinloos en ook nog eens slecht voor het milieu, stelt Vettel in FAZ.

De toekomstig Aston Martin-coureur roept op tot bezinning. "Er is veel winst te boeken op dit vlak. Straaljagers die in allerlei formaties overvliegen en trucjes uithalen, een jumbojet die op lage hoogte over onze hoofden scheert. Sponsors gebruiken het om hun naam onder de aandacht te brengen, landen gebruiken het om hun macht te demonstreren. Ik vind het maar gedateerd en een verspilling van middelen."

De Duitser vindt dat de Formule 1 een voortrekkersrol op zich moet nemen. "Het publiek, zodra fans weer bij de races aanwezig mogen zijn, kun je ook op andere manieren vermaken", vervolgt Vettel. "We moeten onze ogen openen en meer bewustzijn creëren, dan zullen we tot de conclusie komen dat veel van wat we nu doen overbodig is. Waarom zou de Formule 1 hier geen leidende rol in nemen? Dan geef je ook gelijk een signaal aan andere sporten en bonden af."

De viervoudig wereldkampioen is van mening dat de wereld meer naar milieuactiviste Greta Thunberg zou moeten luisteren. Vettel: "Men zal van mij als Formule 1-coureur niet snel verwachten dat ik vooraan sta om het klimaatprobleem onder de aandacht te brengen. Dat betekent echter niet dat ik het niet wil en dat ik niets kan doen. Zeggen dat iets verkeerd is, daar schieten we niks mee om. Je moet mogelijkheden aanstippen om dingen te verbeteren."