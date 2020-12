Lokale ondernemers Zandvoort zitten op de blaren na uitstel GP

Het had begin mei van dit jaar een feestje moeten worden, de eerste Formule 1-race op het circuit van Zandvoort sinds 1985. De tickets voor de Nederlandse Grand Prix gingen als zoete broodjes over de toonbank en waren binnen mum van tijd uitverkocht. De lokale middenstand keek handenwrijvend uit naar het raceweekend en de komst van meer dan 100.000 racefans.

Het liep even anders. De uitbraak van het coronavirus verstoorde ruw de plannen voor een topweekend in Zandvoort. De lokale ondernemers voelen daar nu nog de pijn van. Neem Ferry Verbrugge, eigenaar van de zaak Pole Position. Hij zegt in het AD: "Wat een topjaar moest worden, werd een rampjaar. We hadden gekke ideeën, wilde plannen. Daar koop je ver van tevoren op in en daar profiteert nu de klant van. Alles gaat met vijftig procent korting tegen inkoopprijs weg."

Ook Marcel Busscher, eigenaar van Café Rabbel, zag het allemaal in duigen vallen. Het door hem bedachte Pitspils sloeg wel aan, maar het weegt niet op tegen de klandizie die hij door het geannuleerde Grand Prix-weekend is misgelopen. "De klapper van de eeuw werd de deceptie van de eeuw", aldus Busscher in het AD. "Gelukkig heb ik er met Pitspils nog een kindje aan overgehouden waar ik trots op ben."

Amsterdam Beach Hotel liep tegen soortgelijke problemen aan. Het personeel van bandenleverancier Pirelli zou in het hotel verblijven en alle resterende kamers waren ook al volgeboekt. Eigenaar Suzanne Jansen in het AD: "Natuurlijk heb ik wel even gevloekt toen er een streep ging door die race. Maar ik was toch al snel meer met mijn hotel bezig dan met dat ene geannuleerde weekend. Want dat is wel mijn business."

2021

De eerste Grand Prix van Nederland sinds 1985 staat nu gepland voor 5 september 2021. Het is echter nog onzeker of het dan wel door kan gaan. De hoop is gevestigd op het coronavaccin dat in vrijwel heel Europa al toegediend wordt en binnenkort ook in Nederland toegediend zal worden. Jansen van Amsterdam Beach Hotel houdt een slag om de arm. "Dat vraagteken blijft. En dat maakt plannen en dingen bedenken wel heel moeilijk."

Lana Lemmens, directeur van Zandvoort Marketing, is optimistisch gestemd. "Natuurlijk houd je altijd dat stemmetje in je achterhoofd dat zegt: gaat het straks wél door met publiek? Want ja, de kans bestaat dat we nog eens moeten herhalen wat er dit jaar gebeurd is. Maar de Formule 1 komt hier sowieso weer terug, daar ben ik van overtuigd. Het jaartal durf ik er alleen niet meer met honderd procent zekerheid op te plakken. Maar we móéten door en dat willen we allemaal ook. Juist nu we veel niet mogen, is het heerlijk om met perspectief bezig te zijn."