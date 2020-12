Jan Lammers: "Russell liet zien waarom Verstappen in een Mercedes van Hamilton kan winnen"

De winter heeft ook in de Formule 1 haar intrede gedaan. De F1-coureurs pakken hun rust, gaan normaal gesproken op vakantie, maar dat zal dit jaar mogelijk anders zijn vanwege corona. Als alles volgens plan verloopt moet het nieuwe seizoen op 21 maart in Australië, Melbourne van start gaan.

De terugblikken op 2020 zijn echter nog altijd actueel. Wat was hun hoogtepunt van het seizoen? Voormalig F1-coureur Christian Albers kan geen moment kiezen, en noemt het seizoen als geheel. "Allereerst is het fijn dat we ondanks alles toch zeventien races hebben gezien."

"Ik vond het ook een mooi jaar, met veel verrassingen. De overwinningen van Gasly en Perez, maar ook die van Hamilton op Silverstone met een lekke band. Dat Max Verstappen won in Abu Dhabi was de kers op de taart. Hoewel ik eerlijk moet zijn, denk ik niet dat Mercedes destijds op volle kracht reed."

Lammers heeft wel een duidelijke voorkeur. "Ik ga voor George Russell. En vooral omdat hij het antwoord gaf op zowat de meest gestelde vraag: 'Is die Mercedes echt zo goed?' Veel mensen vragen zich ook af of Max Verstappen gemakkelijk zou winnen in die auto. Nou, Russell gaf het antwoord tijdens zijn eenmalige uitje voor Mercedes in Bahrein."