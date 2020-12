WAT GOED IS, KOMT SNEL



Met ontelbaar veel zeges, podia, kampioenschappen en het breken van onmogelijke records, is Lewis Hamilton bezig om de succesvolste coureur allertijden te worden. Sommige critici trekken deze prestaties in twijfel vanwege zijn dominante Silberpfeile en de beperkte tegenstand. Maar er zijn tijden geweest dat de zevenvoudig wereldkampioen zijn exceptionele talenten moest aanspreken om te kunnen zegevieren. Die periode voor zijn verrassende overstap naar Mercedes willen we in een zevenluik gaan belichten. In dit eerste deel: Wat goed is, komt snel. Over zijn route richting de elite van de autosport.

De negenjarige Hamilton keek zijn ogen uit op de Autosports Awards. De jonge coureur was namelijk net Brits kartkampioen geworden en liep als een van de vele gasten rond op het gala. Ron Dennis, CEO van McLaren, was ook één van de genodigden en dat was de jonge Lewis meteen opgevallen. De geboren knul uit Stevenage was idolaat van de legendarische renstal en stapte brutaal af op de teambaas. Het talent vroeg een handtekening en zei dat hij op een dag in zijn bolides wilde racen. "Bel me maar over negen jaar terug", krabbelde Ron Dennis in zijn handtekeningenboek. Deze ontmoeting was een voorbode voor wat nog zou komen.

Lewis Hamilton maakte in de periode daarna naam en faam in de kartwereld. Het was geen kwestie van 'of' maar 'wanneer' hij opgepikt zou worden door de grote jongens uit de Formule 1. Drie jaar na de onschuldige ontmoeting, was Ron Dennis zeer geintresseerd in Hamiltons talenten en besloot zelf contact op te nemen. De jonge coureur was zeer verrast met zijn telefoontje en kon natuurlijk geen nee zeggen tegen het genereuze aanbod van de teambaas. Hamilton kreeg nu de kans om kosteloos zich verder te ontwikkelen bij een van de grootste renstallen allertijden. Het langdurige contract werd op 3 april 1998 samen met zijn vader ondertekend. Zijn wens om Formule 1 te rijden voor zijn gedroomde werkgever werd nu een realistisch doel.

In dat jaar werd de relatief onbekende Hamilton gepresenteerd tijdens een officiële fotosessie. Als een grote familie, trots poserend, met op de achtergrond de vaste F1-rijders Mika Häkkinen en David Coulthard. McLaren behaalden uiteindelijk beide wereldtitels op Suzuka en hield het Ferrari-team met de sterk rijdende Michael Schumacher achter zich. Hamilton zag deze successen van dichtbij, maar had nog een lange weg te gaan om zelf historische letters te schrijven in de geschiedenisboeken.

De eerste jaren als kersverse McLaren-junior bleef Hamilton nog actief in de kartsport. In 2001 tijdens de finale van het World Kart Championship kreeg de McLaren-pupil te maken met een onverwachte concurrent: viervoudig F1-kampioen Michael Schumacher. Eenmalig stapte de Duitse superster weer in om te kunnen racen op zijn vaders kartbaan, vlak na het behalen van zijn vierde wereldtitel. Na afloop van het evenement was de Ferrari-coureur zeer te spreken over het jonge talent uit Groot-Brittannië. "Hij heeft veel kwalititeit, is erg sterk en is pas 16. Als hij zo doorgaat, dan bereikt hij de Formule 1. Het is erg speciaal om een jonge knul van die leeftijd op het circuit te zien. Hij heeft de juiste racementaliteit."

Voor Hamilton was de tijd rijp om de overstap te maken naar de formulewagens. Aan het einde van het jaar nam de Brit gelijk deel aan de Formule Renault Winter Series om ervaring op te doen in het openwheel racen. In dat kampioenschap werd de McLaren-protogé zevende voor het team van Manor Motorsports. Het seizoen daarna zou Hamilton te zien zijn in de Formula Renault UK. En niet zonder succes. Met drie zeges, drie polepositions en een derde plek in de eindstand liet de tiener een prima indruk achter. Het jaar daarop pakte Hamilton het kampioenschap met tien zeges achter zijn naam.



Meteen werd besloten om de laatste races in de Formule Renault te laten schieten voor de seizoensfinale in de Britse Formule 3. Zijn eerste ervaring met deze bolides ging niet van een leien dakje en hij kreeg flinke tegenslag te verduren. In de eerste wedstrijd was een lekke band de boosdoener. In de tweede race was Hamilton betrokken bij een groot incident met zijn teamgenoot en moest ter controle naar het ziekenhuis. Autosport bleek niet altijd zonneschijn te zijn.

Het jaar erop, in 2004, promoveerde Hamilton naar de Formula 3 Euro Series. Daarin werd het talent vijfde in het kampioenschap met een overwinning, vijf podia en een poleposition. McLaren was niet overtuigd en begon te twijfelen of de pupil wel toe was aan een volgende stap. De manager van het juniorenprogramma, Martin Whitmarsh - die in de toekomst het stokje over zou nemen van Ron Dennis - , wilde Hamilton verder laten rijpen in de Formule 3. De vader van Hamilton zag dit niet zitten en kreeg het aan de stok met de leiding. Hamilton en zijn vader wilden namelijk doorstromen naar de GP2-series, de opstapklasse vlak onder de Formule 1. Dit meningsverschil zorgden dat beiden kampen tegenover elkaar stonden met als uiteindelijk gevolg dat het juniorcontract werd ontbonden. Hamilton en zijn vader waren zwaar teleurgesteld in McLaren en Ron Dennis. In zijjnboek 'My Story' zei de coureur over deze pijnlijke situatie: "Het is niet wat ik wilde, maar ik was bereid om mijn contract bij McLaren op te geven in plaats van nog een jaar in de Formule 3."

Hamilton en zijn vader liepen op een dag spontaan de fabriek binnen van het roemruchte Williams-team, op zoek naar een racestoeltje. Frank Williams, de teambaas, had er wel oren naar. Maar hun motorpartner BMW gaf niet de financiële steun die nodig was om Hamilton in dienst te nemen. Achteraf voor de mannen uit Grove een gemiste kans.

In de Bahrein F3 Superprix reed Hamilton een schitterende wedsrijd - won de race voor zijn latere rivaal Nico Rosberg - en bij het team van McLaren rees de vraag op of het wel slim was geweest om afscheid te nemen van hun pupil. Nadat de gemoederen en emoties waren bedaard, zagen beiden partijen toch in dat de liefde nog niet over was. Een nieuw contract werd getekend, zes weken na het conflict. In samenspraak werd besloten om in 2005 alsnog een jaartje ervaring op te doen in de F3, dit keer bij het team van ASM Motorsport.

De Brit begon getergd. Hij was uit op sportieve revanche om te kunnen laten zien dat hij toe was aan de volgende stap. Hamilton won de F3 Euroseries zeer dominant met vijftien overwinningen uit twintig races. Er was maar een coureur die er bovenuit stak. De junior deed dat nog eventjes dunnetjes over tijdens de Masters of Formula 3 in Zandvoort. Een hoog aangeschreven evenement waar alle rijders van verschillende F3-series streden om de prestigieuze overwinning. De kroonprins van McLaren won de wedstrijd met zeven tellen voorsprong op Adrian Sutil en Lucas di Grassi. Er kwamen gelijk geruchten op gang in de paddock over zijn mogelijke debuut in de hoogste autosportklasse. Door de bekendmaking van Hamilton als officiële testcoureur van McLaren voor het seizoen van 2006 en zijn deelname aan de GP2-series, was de entree van de junior in de Formule 1 voorlopig niet aan de orde. De Brit won meteen het GP2-kampioenschap met vijf zeges en dertien podia. De 21-jarige coureur bleef Nelson Piquet Jr. twaalf punten voor in de eindstand. Zijn prestatie op Instanbul Park, waarbij Hamilton na een spin vanuit het achterveld zich tetugknokte naar de tweede plaats, bevestigde zijn ongekende talent.

In juli van hetzelfde jaar was bekend geworden dat Juan-Pablo Montoya McLaren moest verlaten en hij keerde terug naar de States voor een nieuw avontuur in de NASCAR. Het team uit Woking besloot de optie voor een verlenging van zijn dienstverband niet te lichten na teleurstellende resultaten. Ook was er een reële kans dat de ontevreden Kimi Raikkonen het schip zou verlaten. De MP4-21 was onbetrouwbaar en de Fin voelde niet zichzelf in de steriele werkomgeving . Ron Dennis liet niks aan het toeval over en trok wereldkampioen Fernando Alonso weg bij Renault voor het volgende seizoen. Dit terwijl de regerend wereldkampioen nog vol in het gevecht was om de titel. De Spanjaard voelde waarschijnlijk aan dat het momentum bij Renault ten einde zou komen door de toekomstige reglementswijzigingen. Het Franse team had namelijk niet het grootste budget ter beschikking. Om te kunnen wedijveren met Ferrari en McLaren werd steeds lastiger voor de blauw-gelen.

De geruchten dat Hamilton doorgeschoven zou worden naar de hoofdmacht ter vervanging van de Iceman werd veelvuldig uitgemolken in de internationale pers. Ron Dennis was niet happig om weer een beginneling in zijn wagen te plaatsen. De laatste keer dat dit gebeurde, liep het uit op een fiasco. Michael Andretti was de koning van de ChampCars, maar kon in 1993 geen potten breken bij McLaren. De Amerikaan stelde enorm teleur ondanks een podium. De deceptie was zelfs zo groot dat Dennis het niet zomaar aandurfde om een rookie in het diepe te gooien.

In september werd op Monza door Michael Schumacher bekend gemaakt dat de Duitser en Ferrari uit elkaar zouden gaan. Daarna bevestigde het team uit Maranello meteen dat Kimi Raikkonen de vervanger van de zevenvoudig kampioen ging worden. Bij McLaren kwam daardoor een stoeltje vrij. Hamilton wilde dolgraag naast Alonso plaatsnemen. Een bijrol zag de Brit namelijk niet meer zitten. "Ik ben klaar voor de Formule 1, dat weet ik zeker. Ik wil racen voor McLaren. Als die mogelijkheid zich voordoet, dan pak ik hem met beide handen aan. Ik ben geen testcoureur, ik ben een racer. Ik moet racen volgend jaar.” Pedro de Le Rosa was de andere testrijder bij McLaren en had ook zijn zinnen gezet op het zitje naast zijn Spaanse landgenoot.

Op 24 november was de kogel door de kerk en werd Hamilton aangekondigd als tweede coureur naast de regerend wereldkampioen. De twintiger wist het nieuws al veel eerder, maar moest twee maanden lang de kaken stijf op elkaar houden. McLaren wilde niet dat deze bekendmaking onder zou sneeuwen onder al het andere transfergeweld binnen de Formule 1. De oogappel van Ron Dennis kon eindelijk zijn blijdschap over zijn aanstaande debuut met de hele wereld delen. "Het is een droom die uitkomt. In de Formule 1 racen voor McLaren is al vanaf jonge leeftijd mijn ultieme doel geweest en deze mogelijkheid is een fantastische manier om mijn beste jaar als coureur tot nu toe af te sluiten. Ik ben opgegroeid met McLaren en Mercedes en zou niet zover gekomen zijn als ik nu ben zonder hun continue steun en begeleiding. Ik ben me er echter van bewust dat dit een hele grote uitdaging is en dat er veel ogen op mij gericht zijn. Het team heeft mij gezegd rustig aan te doen, zo goed mogelijk te presteren en verder te genieten van de kans. Ik zal heel erg hard gaan werken om goede resultaten neer te zetten."

De cirkel was dan eindelijk rond...

In het volgende deel van dit zevenluik blikken we terug op zijn onverwachte en sensationele debuutseizoen. Zijn toetreding tot de elite van de autosport, zorgde meteen voor veel opleving en reuring. Over twee weken zal het tweede deel verschijnen.