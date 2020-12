Interlagos tekent nieuw F1-contract tot 2025 voor Sao Paulo Grand Prix

De F1 heeft bevestigd dat de Grand Prix op Interlagos in Sao Paulo tot in ieder geval 2025 een race zal organiseren. De toekomst van de Braziliaanse Grand Prix was al een tijdje onduidelijk, omdat er eerder veel geruchten gingen dat deze van Sao Paulo naar Rio de Janeiro zou verhuizen.

Dergelijke angsten werden weggenomen toen de race op Interlagos werd opgenomen op de kalender van 2021, en nu is officieel bevestigd dat er tot 2025 een race op het iconische circuit zal plaatsvinden. De naam van het evenement zal echter gewijzigd worden van Braziliaanse Grand Prix naar Grand Prix van Sao Paulo.

F1-Baas Chase Carey: "We zijn verheugd aan te kondigen dat de stad São Paulo tot 2025 gastheer zal blijven van de Grand Prix en kijken ernaar uit om de komende jaren samen te werken met onze nieuwe promotor. Brazilië is een zeer belangrijke markt voor de Formule 1 met toegewijde fans en een lange geschiedenis in de sport."

"De race in Brazilië is altijd een hoogtepunt geweest voor onze fans, de coureurs en onze partners en we kijken ernaar uit om Formule 1-fans een spannende race te bezorgen op Interlagos in 2021 en de komende vijf jaar."

De naamswijziging is doorgevoerd omdat de race zal worden gefinancierd door de stad zelf in plaats van door de Braziliaanse regering, die in plaats daarvan aandringt op een race in Rio. De burgemeester van Sao Paulo, Bruno Covas, maakt zich geen zorgen en vertrouwt erop dat de race uiteindelijk financieel ten goede zal komen aan de stad en het omliggende gebied.

"Het is een grote vreugde om aan te kondigen dat Interlagos één van de belangrijkste evenementen in de autosport ter wereld zal blijven organiseren", zei hij. "We hebben enorm ons best gedaan om de race in onze stad te behouden. We hebben een robuuste infrastructuur voor toeristen en openbare veiligheid."

"Wij zijn van mening dat het hosten van de Grand Prix, naast het promoten van onze stad aan de wereld, belangrijke bijdragen zal blijven leveren, zoals het scheppen van banen en het genereren van inkomsten."