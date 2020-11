Christian Horner: "Wij hoopte dat Max de Mercedessen kon splitsen"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is blij na de kwalificatie in Bahrein. Zijn coureurs wisten het beste resultaat ooit neer te zetten voor het team in de Oliestaat. Red Bull Racing-coureur Max Verstappen kwam de Mercedessen niet voorbij en finishte als derde, zijn teamgenoot Alexander Albon als vierde.

Red Bull Racing is normaal gesproken niet goed op dit circuit. Het kent veel rechte stukken, waar snelheid voor nodig is, en dat heeft het team nou net niet. De bolide is gebouwd op circuits met langere snelheden, hiermee komt het verschil met de motoren minder naar boven. De teambaas zei na de kwalificatie heel tevreden te zijn en was erg verast met het resultaat van zijn team. “Het was een goede kwalificatiesessie van beide coureurs. Ze kwalificeerde zich als derde en vierde, wat ons beste resultaat op dit circuit is in het hybride tijdperk”, zo begon de teambaas.

Horner hoopte op een tweede plek met Max Verstappen, die de Mercedessen zou kunnen splitsen, maar dat was niet gelukt. Met een derde en vierde plek is hij ook blij. “We dachten dat we de twee Mercedes met Max zouden kunnen splitsen, maar uiteindelijk misten we net een tiende. Desalniettemin zijn Max op de derde plaats en een goede kwalificatie voor Alex om naast hem op de vierde plaats te komen, geweldige startposities voor de Grand Prix.”

Het circuit is erg breed, hierdoor is inhaal erg makkelijk. Horner zegt daarover: Het zijn goede posities, vooral op een circuit waar inhalen mogelijk is, dus hopelijk zijn we klaar voor een spannende race. Het was een goed herstel voor Alex, vooral na het incident van gisteren, en met de vierde plaats komt hij overeen met zijn beste kwalificatieresultaat van het seizoen.”