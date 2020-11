Wat is er voor autosport te zien dit weekend?

Dit weekend is er naast de Grand Prix in Sakhir, ook de Formule 2 weer te bewonderen na een maand afwezigheid. De strijd, in tegenstelling tot de Formule 1, is in de allerlaatste opstapklasse zeker nog niet beslist. Mick Schumacher gaat daarin aan de leiding, maar heeft nog maar achttien punten voorsprong op conculega Callum Ilott.



Formule 1

Vrije Training 3 - Zaterdag 12.00

Kwalificatie - Zaterdag 15.00

Race - Zondag 15.10



Formule 2

Race 1 - Zaterdag 10.05

Race 2 - Zondag 10.55