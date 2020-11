Hamilton: "Ik waardeer de prestaties van Schumacher, dat was geen geluk"

Lewis Hamilton heeft gereageerd op het reacties dat hij gewoon geluk heeft dat hij heeft geprofiteerd van de totale dominantie van Mercedes in de afgelopen seizoenen. Door het recordaantal van zeven titels van Michael Schumacher dit jaar te evenaren, zegt de 35-jarige Hamilton nu zijn werk en het niveau ervan is gaan waarderen.

Schumacher begrijpen

Tegenover het Duitse Auto Motor und Sport zegt de Mercedes-coureur: "Als jonge coureur begrijp je gewoon niet hoe Michael Schumacher zo'n succesvol pakket op het circuit heeft kunnen brengen, of hoe ik dat nu met Mercedes heb gedaan. De helft gelooft dat ik gewoon geluk heb dat ik in een goede auto zit, maar vandaag kan ik waarderen wat Michael toen deed."

"Je moet aan het roer staan ​​om deze groep slimme, vastberaden en creatieve mensen in een bepaalde richting te sturen vanwege de ontwikkeling, zodat de auto en de coureur op een gegeven moment perfect harmoniëren", voegde Hamilton eraan toe.

Hij zegt bijvoorbeeld dat hij elke week met zijn team om tafel zit om de situatie te analyseren en veranderingen voor te stellen. Hamilton legt uit: "Op mijn verzoek hebben we dit vaker gedaan en de groep groter gemaakt en ik weet altijd welke kant we op gaan met de volgende auto. Vroeger vertelden de aerodynamici mij welke problemen ze in de windtunnel aan het oplossen waren en wat de vervolgstappen met de auto zouden zijn, en zo nu en dan moest ik tegen ze zeggen 'Dit is niet ons probleem'. Dat soort directe gesprekken werden steeds belangrijker voor mij."