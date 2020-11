Titelstrijd F1 Esports ligt weer open na mindere resultaten Jarno Opmeer

Afgelopen week was er de een-na-laatste ronde van het Formule 1 Esports-kampioenschap. Jarno Opmeer won dit keer geen wedstrijd en viel zelfs twee wedstrijden buiten het podium. De Alfa-Romeo-coureur zag daarmee zijn voorsprong in het kampioenschap slinken naar negentien punten. Frederik Rasmussen staat nu tweede in het kampioenschap door onder andere een mooie zege op Spa-Francorchamps. Marcel Kiefer was lange tijd de directe concurrent van Opmeer, maar ziet nu zijn Deense stalgenoot bij Red Bull voorbij gaan in de strijd om de titel.

Woensdagavond

Op de eerste avond werd zoals gebruikelijk twee virtuele wedstrijden verreden. En opnieuw was het spannend tot het einde en zaten de kijkers op het puntje van hun stoel.

De zevende race van het seizoen was op Silverstone en Nicolas Longuet pakte de overwinning. Opmeer werd daarin negende en zag zijn voorsprong in het kampioenschap iets kleiner worden.



De achtste virtuele Grand Prix was op het legendarische Spa-Francorchamps waar een heuse driestrijd ontvouwde tussen Dani Bereznay en het Red Bull-duo Marcel Kiefer en Frederik Rasmussen. Het Oostenrijkse team scoorde de tweede dubbelzege van het seizoen en Rasmussen pakte dit keer namens Red Bull de zege. De Deen was door de overwinning de Nederlander tot dertien punten genaderd in de stand.



Donderdagavond

De negende race van dit jaar was op Monza en werd gewonnen door de thuisfavoriet en uittredend kampioen David Tonizza. Daarmee pakte de Ferrari-rijder zijn tweede zege van het seizoen. De hele race stond de Italiaan onder druk van Opmeer, maar de Nederlander kon hem niet passeren. Opmeer pakte door zijn podium zeer waardevolle punten en liep daardoor weer wat uit in het kampioenschap.

Titelstrijd nog niet beslist

Met nog drie wedstrijden te gaan, heeft Opmeer vooralsnog de beste papieren, maar niks lijkt zeker. Er zijn maximaal nog 78 punten te verdienen en het gat is nog maar negentien punten. En Kiefer, die lange tijd op de hielen zat van de Nederlander, kan niet worden uitgevlakt. Ook in het constructeurskampioenschap is nog niks beslist. Op dit moment gaat de strijd tussen Red Bull en Alfa Romeo. Het Oostenrijkse team heeft een voorsprong van 32 punten.