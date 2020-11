Grand Prix van Vietnam nog in gesprek voor plek op F1-kalender 2021

De Grand Prix van Vietnam zou dit jaar voor het eerst op de F1-kalender staan maar door het coronavirus werd de Grand Prix geannuleerd. Op de kalender van 2021 staat Vietnam echter niet ingedeeld, aangezien de organisator van het feestje verdacht wordt van fraude en daardoor allerlei problemen heeft.

De Formule 1 heeft echter aangegeven dat het nog niet heeft beslist wie die plek gaat opvullen maar dat Vietnam nog altijd een kans heeft. Chloe Targett-Adams zei tegenover RaceFans.net: "We zullen op een alternatieve locatie racen als het moet, maar de gesprekken met Vietnam blijven uiteraard aan de gang. We hebben een aantal opties omdat we dat proces dit jaar hebben doorlopen. We zullen iedereen op de hoogte houden, hopelijk tegen het einde van dit jaar kunnen we een beslissing nemen."

De kans bestaat dus dat er helemaal geen Vietnamese Grand Prix komt, ondanks dat het circuit gebruiksklaar is. De andere opties die een kans maken zijn de circuits van Imola, Nurburgring, Portimao, Istanbul Park, Imola maar ook het circuit van Sepang in Maleisië is nog in de picture.