FIA verdedigt Turkse Grand Prix-organisatie over glad circuit

F1-racedirecteur Michael Masi heeft de organisatoren van de Turkse Grand Prix verdedigd voor de toestand van het nieuwe asfaltoppervlak van het circuit van Istanboel. Zelfs tijdens de race van zondag bleven coureurs klagen over het gladde circuit in Turkije, wat volgens sommige coureurs het meest gladde circuit is waar ze ooit op hebbe gereden.

Williams-coureur George Russell had dit niet verwacht, zo vertelde hij: "Dit weekend was niet wat we verwachten in de Formule 1. Ik weet zeker dat de show geweldig was en ik had hem graag gezien vanaf de bank, maar in werkelijkheid was het gewoon een loterij.

"Als je chaos, een bloedbad en coureurs als idioten wilt zien, denk ik dat er andere sporten zijn waar je dat kunt zien. De essentie van de Formule 1 is een competitie tussen de beste auto's, de beste coureurs en de beste teams op de beste circuits. Ik denk niet dat we dat dit weekend hebben gezien", voegde Russell eraan toe.

Pirelli zei zelfs dat het niet op de hoogte was dat het asfalt recent was vernieuwd. Het nieuwe asfalt werd namelijk 1 tot 2 weken voor de Grand Prix vernieuwd, iets waarover velen in de paddock verrast waren dat Pirelli dit niet wist, en hierdoor niet de juiste banden meenam.

Masi schiet Turkije te hulp

Race director Masi verdedigde de organisatie. Hij legt uit: "Er moesten hier nogal wat wijzigingen worden aangebracht, want de laatste keer dat het door de FIA ​​werd gecertificeerd, was in 2017. Het was nodig om enorm veel werk te verzetten om het circuit voor te bereiden op deze Grand Prix en het was alleen mogelijk met de steun van de Turkse regering en de eigenaren van het circuit."

"We moeten erkennen dat de voorbereiding in zeer korte tijd is uitgevoerd."

Masi moest zichzelf en de FIA ​​ook verdedigen te midden van de beschuldiging dat recente beslissingen in tegenspraak leken met het streven van de Formule 1 naar meer veiligheid.

Lance Stroll raakte bijna een marshal op volle snelheid tijdens een Safety Car-periode in Imola, terwijl in Turkije tijdens de kwalificatie het veld werd losgelaten op de baan op het moment dat een bergingsvoertuig nog bezig was met het verwijderen van een kapotte wagen die langs de kant stond.

"Achteraf gezien hebben we allemaal gelijk en ik heb gisteren al gezegd dat we het misschien anders zouden doen", zei Masi toen hem werd gevraagd naar dit incident. "We hebben een beslissing genomen op basis van de informatie die we op dat moment hadden."