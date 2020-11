Wat is er voor autosport te zien dit weekend?

Het Formule 1-geweld is gisteren al losgebarsten in Turkije. Naast de koningsklasse dit weekend is er nog de 8 uur van Bahrein voor het World Endurance Championship. Toyota domineert met hun hybride LMP1 daarin al jaren zonder echte tegenstand. Toch is het zeker de moeite waard om de laatste race van het seizoen te volgen. Binnen de renstal is namelijk een hevige interne strijd gaande voor de rijderstitel. Tussen het ene rijderstrio en de andere zit maar zeven punten verschil. Ook is Racing Team Nederland in de LMP2-klasse aan het strijden voor een podiumplek in beide kampioenschappen.

Zaterdag Formule 1 - Derde Vrije Training 10.00 Zaterdag WEC: 8 uur van Bahrein 11.30 Zaterdag Formule 1 - Kwalificatie 13.00 Zondag Formule 1 - Grand Prix van Turkije 11.10