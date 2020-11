FIA schuldig aan glad circuit in Turkije

Het circuit van Turkije keert dit weekend sinds 9 jaar terug op de F1-kalender. Om het een goede terugkeer te laten worden wilde de organisatie een nieuwe asfaltlaag leggen, wat de voorgaande weken ook is gebeurd. Als gevolg daarvan bleek de baan extreem glad doordat de olie nog niet uit het asfalt was en de coureurs gisteren alle kanten op gleden.

Sinds gisteren is er veel kritiek op de organisatie. Alle coureurs noemden het circuit een ijsbaan en Lewis Hamilton vond het zelfs beangstigend om op te rijden.

Vannacht heeft de organisatie veel straatauto's ingezet die het circuit enigszins schoon moesten rijden van de olie en wat rubber op het asfalt neer hebben gelegd. Dat dit nog niet eerder is gebeurd, komt de organisatie van de Turkse Grand Prix op veel kritiek te staan.

Promotor van de Turkse Grand Prix Vural Ak reageerde op de negatieve berichten over het circuit en wijst met de vinger meteen naar de FIA: "We mochten voorafgaande aan de Grand Prix van de FIA geen auto's op het circuit laten rijden. De coureurs moesten hun eigen lijnen maken op het circuit, daarom is het nu zo glad."