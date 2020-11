Kostenbesparingen voor F2 en F3 in 2021

In 2021 zal de opzet van de Formule 2 en Formule 3 drastisch gaan veranderen. In het kader van kostenbesparingen willen de organisatoren in samenspraak met de leveranciers en teams acht weekenden met drie races, goedkopere motoren en onderdelen en minder kosten voor logistiek en vervoer.

De reductie van de kosten stond al langer op de planning. Elk jaar werd er bekeken wat er mogelijk was om de uitgaven onder controle te houden. Volgend seizoen zullen bovenstaande maatregelen van kracht worden na goedkeuring van de FIA World Motorsport Council.

In de komende drie jaar zal ook in de Formule 2 dezelfde wagen worden gebruikt. In de Formule 3 zal de bolide onveranderd blijven in 2021 en de drie seizoenen erna.

Het volgende F2- seizoen bestaat zoals gewoonlijk uit 24 wedstrijden. De races zijn echter verspreid over acht weekenden. De teams zullen met deze maatregel een derde minder uitgaven hebben. Het F3-kampioenschap zal bestaan uit 21 races in zeven weekenden. De teams hoeven dan ook minder te reizen en kosten te maken.

Om deze wedstrijden te organiseren zullen beide kampioenschappen apart van elkaar moeten opereren in plaats van in hetzelfde Grand Prix-weekend. Met de FIA en het Formule 1-management is al afgesproken dat beide series om en om aan de beurt komen in het voorprogramma van de koningsklasse. Hoe het precies wordt ingedeeld, zal op een andere datum bekend gemaakt worden.