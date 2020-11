Gerucht in de F1-paddock: Mercedes-motor krijgt volgend jaar 20pk extra

Mercedes domineert al jaren in de F1 en voor 2021 lijkt het niet veel anders te worden. Ondanks enkele kleine wijzigingen in het reglement blijft veel hetzelfde. Honda heeft na haar vertrek aangekondigd de motor voor 2022 naar voren te halen en vanaf 2021 in te zetten, Ferrari bouwt een compleet nieuwe motor voor volgend seizoen.

Het valt te bezien in welke staat Mercedes volgend jaar aan de start staat. Lewis Hamilton heeft op zijn sloffen het kampioenschap van 2020 bereikt, al is hij officieel nog geen kampioen, maar de constructeurstitel behaalde het Duitse team afgelopen weekend voor de zevende keer op rij.

Doordat het zo voorspoedig loopt is Mercedes al een tijdje gestopt met updates aan de wagen van 2020 en focust het hele team op 2021 en 2022, al de nieuwe regels voor de wagens worden geïntroduceerd. De geruchten in de F1-paddock zijn echter dat Mercedes haar focus heeft gelegd op het verbeteren van het vermogen van de krachtbron. De fabrikant zou in 2021 volgens de berichten 20pk extra kunnen toevoegen als de start van het F1-seizoen begint.

De nieuwe motor zou al getest zijn op de testbank en onderen een nieuwe verbrandingskamer moeten volgens Britse media zorgen voor dat extra vermogen.