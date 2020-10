Wat is er voor autosport te zien dit weekend?

Het zal even wennen zijn dat er vandaag geen Formule 1 is. Het GP-weekend van Emilia start pas op de zaterdag. Ook wordt er geracet op Zandvoort met Porsches en is er de ADAC GT Masters op de Lausitzring. Als je de zondagavond nog niet vroeg naar bed wil; de NASCAR Cup Series in Mattsville is al afsluiter van een mooi autosportweekend.



De SuperCar-series stond vermeld in het programma van Ziggo Sport Racing, maar een oplettende member heeft ons verteld dat het seizoen al is afgelopen.



Datum Klasse Tijd Zaterdag SuperCars V8 - Perth - Race 15 07.30 Zaterdag Formule 1 - Vrije Training 1 10.00 Zaterdag Porsche Carrera Cup - Zandvoort Race 1 13.55 Zaterdag Formule 1 - Kwalificatie 14.00 Zaterdag ADAC GT Masters - Lausitzring Race 1 15.10 Zondag SuperCars V8 - Perth - Race 16 07.30 Zondag Porsche Carrera Cup - Zandvoort Race 2 13.25 Zondag Formule 1 - GP van Emilia 13.10 Zondag ADAC GT Masters - Lausitzring Race 2 14.55 Zondag NASCAR Cup Series - Martinsville 20.00