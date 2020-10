Pirelli over de succesvolle test in Portugal en een vooruitblik op komend raceweekend in Imola

Voor Pirelli was de Grand Prix in Portugal een belangrijk raceweekend. Er werd tijdens de tweede vrije training een verplichte bandentest ingevoerd door de Italiaanse bandenfabrikant. Volgens Mario Isola waren die tests goed verlopen en kijkt hij tevreden terug op het weekend. Ook blikt de baas van Pirelli’s F1-project vooruit op het circuit van Imola, waar de Formule 1 deze week gaat racen.

Alle teams kregen tijdens de tweede vrije training een setje of twee setjes van de 2021-banden. Ze wisten echter niet welke compound ze kregen, waardoor de test 'blind' was. De teams konden op en aanmerkingen doorgeven aan de bandenfabrikant. Volgens Isola waren alle teams positief en zijn ze bezig met het verwerken van de gegevens. "De tests die we afgelopen weekend in Portimao hebben uitgevoerd om de bandenspecificaties voor 2021 te beoordelen, zijn zoals verwacht goed verlopen. We analyseren nu alle verzamelde gegevens, want tegen 1 november moeten we de definitieve specificatie voor volgend jaar hebben doorgegeven", zo vertelt hij in het persbericht van Pirelli.

Pirelli neemt de C2-, C3- en de C4-band mee naar Imola. De teams moeten het echter doen met 90 minuten testen, want het raceweekend is ingekort met 1 dag. Hierdoor zal het een uitdagend raceweekend worden. "Dit weekend in Imola zal er in korte tijd aan het circuit gewend moeten worden. Na hun terugkeer uit Portugal moeten de teams zich klaarmaken voor een nieuw raceweekend-format en een kortere oefentijd op wat voor de meeste coureurs een gloednieuw circuit zal worden - hoewel ze per ongeluk dit exacte scenario onlangs op de Nurburgring hebben geoefend."

Juiste set-up sleutel tot succes

Hij vertelt ook iets over de historie van het circuit en de juiste set-up vinden. "Zoals je zou verwachten op een circuit met zoveel geschiedenis, heeft Imola een old-school gevoel, net als Mugello, en we denken dat de coureurs het daar geweldig zullen vinden om te racen. Het zo snel mogelijk vinden van de juiste set-up zal de sleutel tot succes zijn, aangezien de technische aard van de baan betekent dat er een aantal belangrijke compromissen moet worden gesloten, dus het is altijd lastig om de juiste balans te vinden."

"Inhalen kan best lastig zijn en het weer in deze tijd van het jaar is onvoorspelbaar, dus de strategie zal een belangrijke rol spelen - maar die strategie moet flexibel genoeg zijn om zich aan veranderende omstandigheden aan te passen."