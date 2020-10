Lewis Hamilton: "Dit team blijft maar pushen, dit was een gezegende dag"

Hoewel het er in de openingsfase bepaald niet naar uitzag, pakte Lewis Hamilton behoorlijk overtuigend het record voor meeste Grand Prix-overwinningen in de geschiedenis van de Formule 1. Waar de Brit bij de regenachtige start nog twee plekken verloor en daardoor achter Valtteri Bottas en de verrassende leider Carlos Sainz reed, was het na een makkelijke inhaalactie ten opzichte van zijn teamgenoot in ronde 20 weer business as usual. Hamilton gaf nog maar eens een masterclass in bandenmanagement en reed snelste ronde na snelste ronde, waarmee de Brit zich ook verzekerde van het laatste extra puntje.

Zoals zo vaak vergat Hamilton niet om zijn team via de boordradio, uitgebreid te bedanken voor de fantastische auto: “Het is een eer om met jullie te mogen werken. De auto was wederom fantastisch.”

Ook tijdens het interview was Hamilton lovend: “Ik heb dit te danken aan het team in de fabriek, zij pushen elk jaar zo hard en daar ben ik ze echt dankbaar voor. Niemand in dit team rust op zijn lauweren, we blijven maar pushen en dat is een geweldig milieu om in te werken.”

Over de race zelf zei Hamilton: “De regen in het begin maakte het interessant. Ik had een geweldig overstuurmoment in bocht 7, maar hoewel ik misschien beter had moeten verdedigen ten opzichte van Valtteri dacht ik, ik pak hem later wel terug.”

De Brit kreeg in de slotfase van de race nog wel last van kramp: “Mijn rechterkuit zat helemaal vol en het werd op een gegeven moment echt pijnlijk. Maar ik had nooit durven dromen hier ooit te staan in deze positie. Deze dag was echt ‘blessed’.”