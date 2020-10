Mercedes stopt ontwikkeling, maar Max Verstappen komt dichterbij

De Mercedes-bolide van dit seizoen zal niet meer worden verbeterd, zo bevestigt Toto Wolff. De teambaas van Mercedes is ervan overtuigd dat zijn team het seizoen zonder enige problemen kan afmaken en de titel mee naar Brooklands, waar het hoofdkwartier van de formatie zit.

Het team is al jaren onverslaanbaar voor de concurrentie en heeft ook dit jaar geen last van Red Bull Racing of Ferrari. Het enige wat Red Bull Racing het team dwars kan zitten is af en toe een 1-2. Max Verstappen is in dat opzicht dan de enige concurrent. Al mist de formatie van Christian Horner een halve seconde op Mercedes.

Het team is ervan overtuigd dat het eerder kan starten met de 2021-bolide, die vrijwel hetzelfde moet zijn als die van 2020. Al is er voor een lange tijd geen verbetering aangebracht aan de 2020-bolide. "We hebben lange tijd geen verbeteringen aan de auto aangebracht", citeert teambaas Wolff door Speed Week. "We hebben er goed over nagedacht, want je kunt het je niet veroorloven om de ontwikkeling van de huidige auto elk seizoen voortijdig te beëindigen. Maar we hebben besloten om ons volledig te concentreren op 2021 en 2022."

Red Bull dichtbij in laatste races

Helmut Marko, de adviseur van Red Bull Racing, doet met zijn team het tegenovergestelde. De renstal uit Milton Keynes is nog volop bezig om de 2020-auto door te ontwikkelen. Dit was te zien op de Nürburgring, met Max Verstappen die net wat dichterbij de Mercedessen kon komen. Wolff geeft toe dat in de laatste races van het seizoen, Red Bull Racing gevaarlijk dichtbij kan gaan komen. "We hebben een paar keer gezien dat we een erg goede start van het seizoen hadden en ook een sterk middengedeelte, en dat onze tegenstanders op het einde inhaalden. Dat komt omdat ze zich blijven ontwikkelen. Max Verstappen kan aan het einde van het seizoen het ons moeilijk maken."