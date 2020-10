Eerste vrije training Eifel Grand Prix afgelast

De eerste vrije training is tot nader order uitgesteld vanwege veiligheidsredenen . Het slechte weer zorgt er voor dat de medische helikopter niet kan opstijgen in geval van nood.

Wedstrijdleider Macheal Masi zegt als aanvulling hierop: "De helikopters blijven aan de grond vanwege het slechte weer. De ambulances moeten ook te ver rijden naar het ziekenhuis als er een ernstig ongeval plaatsvindt. Dat is de reden dat de vrije training voorlopig niet doorgaat."

Op het moment van schrijven is de klok weer gestart. Maar de teams zullen nog niet verschijnen op de baan. De training is voorlopig tot 12:00 uur uitgesteld.

Update 12:00

De eerste vrije training is afgelast, zo meldt de FIA. Er is geen verandering in de weersituatie waardoor de pitstraat niet open zal gaan.