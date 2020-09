Stijgende coronabesmettingen in F1-paddock Grand Prix in Rusland

Een verhoogd aantal positieve COVID-19-resultaten in de aanloop naar de Russische Formule 1 Grand Prix van afgelopen zondag. De Formule 1 meent dat ze het coronavirus onder controle hebben en de mensen die het hebben snel afzonderen. Zo kunnen andere teampersoneelsleden niet besmet raken. Het evenement kan zodoende toch doorgaan zonder dat er verstoringen te merken zijn.

In totaal zijn er dit weekend 3.256 tests uitgevoerd, met als resultaat zeven positieve testen. De monsters werden tussen 18 en 24 september afgenomen bij de coureurs, teams en personeelsleden. De Formule 1 en de FIA hanteren zware protocollen die voor iedereen gelden. De organisatie denkt daarom ook dat de stijgende aantallen geen bedreiging zijn. "De Formule 1 en de FIA-veiligheidsprotocollen werken zeer effectief, inclusief testen, traceren en andere veiligheidsmaatregelen om de 1,5 meter (of soms 2 meter afhankelijk van land red.) afstand te verzekeren", aldus een woordvoerder.

Dat er geen positieve gevallen zullen zijn, is onmogelijk volgens de woordvoerder. "We hebben altijd gezegd dat er positieve gevallen zullen zijn en we hebben laten zien dat wanneer ze zich voordoen, we de situatie veilig kunnen aanpakken zonder een gebeurtenis te verstoren."

Geen belangrijk personeel besmet

Zes van de laatste zeven positieve testen waren ondersteunend personeel, schoonmakers en een verslaggever van het Britse SkySports (Will Buxton) die niet naar Rusland afreisden. De Formule 1 heeft 47.000 tests uitgevoerd sinds de openingsrace in juli in Oostenrijk.

Alle mensen die in de paddock werken, moeten verplicht een negatieve testuitslag hebben, anders wordt er geen toegang tot de paddock verleend door de FIA. Ook mag er geen interactie zijn tussen fans en coureur of personeel.

De Russische Grand Prix was de eerste race met een flink aantal bezoekers. De voorgaande races kende maar een klein aantal bezoekers. De eerste acht races van het wereldkampioenschap werden achter gesloten deuren verreden vanwege de uitbraak van het coronavirus, met zo'n 2.880 toeschouwers per dag die vervolgens werden toegelaten tot de Toscaanse Grand Prix op het circuit van Mugello in Italië. De teams reizen in speciale vliegtuigen, die rechtstreeks naar de bestemmingen vliegen. Onder in het ruim bevind zich de benodigde spullen die het team moet gebruiken dat niet mee kon via de vrachtwagens.