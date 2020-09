We zijn weer onderweg in ronde 7 van 59, maar we hebben al een andere safety car, want er is een enorme botsing op het rechte stuk! Tijdens de openingsronde crashte er al vier auto's op elkaar. Twee daarvan konden doorrijden, maar twee ook niet. Even later, toen de safety car net zijn ronde had afgemaakt, was het op startfinish weer raak. Flink wat auto's klapte op elkaar, waar Giovinazzi de schuldige van was. De rode vlag is momenteel uit. Sainz is momenteel naar de eerste hulp voor zijn pols.