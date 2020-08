Christian Horner: "Pierry Gasly krijgt dit jaar geen nieuwe kans bij Red Bull"

Red Bull heeft de hoop van Pierre Gasly op een onmiddellijke terugkeer naar het seniorenteam de kop ingedrukt. Vorig jaar werd Gasly gedegradeerd naar het tweede team van Red Bull na een moeilijk half jaar naast Max Verstappen. Hij floreert nu bij AlphaTauri.

De Fransman is dan ook open over zijn terugkeer naar Red Bull Racing, maar voorlopig krijgt Alex Albon oprecht alle steun van Christian Horner en Helmut Marko.

Vergelijking Verstappen met Senna en Schumacher

De Britse teambaas van Red Bull Racing legt hierover uit: "Je denkt terug aan enkele van de geweldige coureurs, of het nu een Schumacher of een Senna is, en naast die jongens rijden was erg moeilijk. Ik denk dat het momenteel een vergelijkbare situatie is met die stoel naast Max, maar Alex wordt alleen maar beter. Hij is nog vrij jong en onervaren en we doen er alles aan om hem te ondersteunen en te ontwikkelen."

En dus leverde Horner het slechte nieuws van Gasly: ​​"We zijn niet van plan Pierre dit seizoen weer in de auto te stoppen bij Red Bull. Hij doet het geweldig bij AlphaTauri, en natuurlijk zien we zijn vooruitgang omdat we veel informatie hebben over hoe hij zich ontwikkelt en presteert."