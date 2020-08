Ricciardo hoopt snelheid vast te houden in kwalificatie

Je zou denken dat Daniel Ricciardo er bij Red Bull Racing alvast wel aan kon wennen: een snelle auto rijden, maar dan toch regelmatig de bolide moeten parkeren vanwege een onbetrouwbare Renault. Toch tekende hij bij het Franse team en verliet Red Bull Racing anderhalf jaar geleden. En dus parkeerde Ricciardo vrijdag weer eens een auto langs het circuit.

In de eerste trainingen op vrijdag was Ricciardo wederom erg snel, totdat hij zijn auto parkeerde naast de baan. Achteraf zegt hij dat het probleem hydraulisch van aard is en dat hij uit voorzorg zijn auto moest stil zetten.

Ricciardo: "Als je een waarschuwing krijgt dan denk je toch: ja die kan ik maar beter serieus nemen."

Voor de derde VT2-training op rij liet Daniel Ricciardo in zijn Renault snelle tijden noteren. Tijdens vorige Grands Prix wist hij die indrukwekkende snelheid op vrijdag niet om te zetten in klinkende resultaten tijdens de kwalificatie. Dat wil hij dit weekend anders zien. De snelle tijd van Ricciardo was vrijdag slechts 0,048 seconden achter de snelste tijd van Red Bull's Max Verstappen.

De Australiër zegt dat het nu dus wel zaak is om deze prestatie te herhalen in de kwalificatie.

Ricciardo: "We misten een stuk van de long run, maar daar hebben we in de ochtend nog wat van kunnen doen. Alles bij elkaar hadden we een goede dag", aldus Ricciardo na afloop van de vrije trainingen op vrijdag. Daarin pakte hij dus de tweede plaats in VT2, in de ochtend training werd hij negende.

Met drie podiums in België en een overwinning voor Red Bull in 2014 heeft De Australiër een succesvolle geschiedenis op het circuit in de Ardennen. Hij hoopt dan ook beter te kunnen scoren dan de veertiende plaats die hij vorig jaar scoorde in Spa-Francorchamps.