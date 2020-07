Geen coronabesmettingen tijdens laatste testronde

De Formule 1 heeft bevestigd dat er na de laatste testronde in de paddock geen positieve testresultaten zijn geconstateerd. Tussen 17 juli en 23 juli zijn er 1.461 tests uitgevoerd, met een lager aantal als gevolg van een onderbreking op de F1-kalender. In eerdere testrondes zijn er meer dan 4.000 tests uitgevoerd.

Een verklaring van de FIA ​​die zaterdag is vrijgegeven stelt: "De FIA ​​en Formule 1 kunnen vandaag bevestigen dat tussen vrijdag 17 juli en donderdag 23 juli 1461 tests voor COVID-19 zijn uitgevoerd op coureurs, teams en personeel. Hiervan hebben nul mensen positief getest. Het lagere aantal tests dat in deze periode is uitgevoerd in vergelijking met voorgaande weken, weerspiegelt het feit dat er een onderbreking is van de F1-races na drie opeenvolgende evenementen."

"De FIA ​​en Formule 1 verstrekken deze verzamelde informatie met het oog op de integriteit en transparantie van de sport. Er worden geen specifieke details over teams of individuen verstrekt door de FIA ​​of Formule 1 en de resultaten worden elke 7 dagen openbaar gemaakt."

Tijdens de vorige testronde, de derde sinds F1 begin juli terugkeerde, werd aangekondigd dat twee mensen positief hadden getest. Degenen die positief testten, waren echter niet bij de races in Oostenrijk en werden in isolatie geplaatst.

Volgende week is de volgende F1-race van 2020, te beginnen met de tweede triple-header met twee races op Silverstone voor een reis naar Barcelona.