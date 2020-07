Christian Horner: "Max Verstappen kreeg elektronische problemen"

Het had de derde overwinning op rij moeten worden voor Max Verstappen in Oostenrijk. Bij de start was de Nederlander goed weg en hij lag solide op de tweede plaats toen de wagen in de anti-stall-modus schoot. Verstappen kreeg al rijdend die modus uitgeschakeld maar continu schakelde het systeem de modus terug.

Hierdoor is Max Verstappen niet de eerste Grand Prix-winnaar van 2020 maar de eerste uitvaller van het seizoen. Tot grote teleurstelling van de fans en tot frustratie van teambaas Christian Horner.

Frustraties bij Red Bull

De teambaas van Verstappen gaf op Sky F1 een eerste reacties: "Dit is natuurlijk frustrerend. Max is uitgevallen door elektronische problemen. We onderzoeken het momenteel, dat kun je horen aan het geluid op de achtergrond. Het is enorm frustrerend voor Max maar ook voor de rest van het team."

"Het is de eerste race van het jaar en daarom zien we deze problemen soms naar boven komen. Ook al is het al juli, het is de eerste race en dan heb je soms dit soort problemen omdat er zo weinig is gereden. De kerbstones hier zijn ook erg agressief en gevaarlijk, daarom is het ook makkelijk om schade op te lopen, vooral in de middelste sector."

Karma voor Max Verstappen

Op Twitter gaan veel mensen los op Max Verstappen omdat hij niet wilde knielen voor de BLM-groepering. Hierdoor krijgt hij veel kritiek op het social medium waarbij vooral te lezen valt dat hij uitgelachen wordt om zijn uitvalbeurt met de woorden karma.