Mercedes wil Hamilton maximaal salaris van 22 miljoen bieden

De eisen van Lewis Hamilton voor een nieuw salaris van rond de 45 miljoen euro per jaar zullen niet worden voldaan door Mercedes. Toto Wolff is alleen bereid om rond de 22 miljoen euro aan salaris te bieden. Dit seizoen is het laatste jaar van Hamilton in zijn huidige Mercedes-contract, waarmee hij ongeveer 35 miljoen euro per jaar binnen harkt.

Hamilton wil graag zijn contract met Mercedes vernieuwen, maar maar volgens berichtgeving uit Engeland vraagt hij minimaal 45 miljoen euro en wil hij niet minder. De deal moet zelfs minimaal voor 2 of 3 jaar zijn en daar staan Mercedes niet voor open.

Toto Wolff bereid de helft te betalen

Een bron in de buurt van Mercedes-teambaas Wolff vertelde de Daily Mail: "Toto heeft de mensen om Hamilton heen verteld dat ongeveer 22 miljoen euro het bedrag is tot waar hij wil gaan."

Het aanbod van Mercedes is lager dan het huidige salaris van Hamilton, maar volgens Wolff leven we allemaal in een nieuwe wereld. Mercedes heeft, net als veel andere autofabrikanten over de hele wereld, zijn broekriem moeten aanspannen na de coronacrisis.

Het lijkt er echter op dat het aanbod van Wolff meer inhoudt dan alleen de pandemie. Volgend seizoen introduceert de Formule 1 een budgetlimiet, een die Mercedes tot gedwongen ontslagen zal dwingen, maar de salarissen van coureurs blijven een uitzondering. Voorlopig althans.

Wolff dringt samen met met concurrerende teams aan op een 'limiet van 22 miljoen euro per jaar aan salaris voor coureurs', aangezien de Formule 1 ook last heeft van de crisis en dan vooral op financieel vlak. De teambaas heeft echter duidelijk gemaakt dat hij ook in de toekomst met Hamilton wil blijven werken.

Niet het juiste moment

Op de Red Bull Ring werd Wolff op vrijdag gevraagd waarom hij nog niet had aangekondigd dat hij een nieuwe deal met Hamilton had gesloten. Hij verwacht de Brit binnenkort te laten tekenen.

"Ik denk dat we simpelweg gebaseerd zijn op het feit dat we elkaar niet vaak hebben gezien. We hebben de gesprekken nu voortgezet, we hebben vertrouwen in onze beide coureurs, maar het is niet het juiste moment. Je zou kunnen zeggen dat het in de Formule 1 niet veel betekent, maar in ons team wel."

"Ik denk dat we snel de volgende stappen zullen nemen, maar ik wil me niet aan een bepaalde tijd houden omdat ik niet elk raceweekend vragen wil beantwoorden over waarom de contracten niet worden afgesloten. Er is geen urgentie in deze kwestie. We willen het allemaal doen en als de tijd rijp is, zullen we het aankondigen."