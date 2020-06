Bandenkeuzes eerste acht races van het omgegooide 2020-seizoen

Pirelli heeft de bandenkeuzes waaruit de teams kunnen kiezen voor de eerste acht Grand Prix aangekondigd. De Italiaanse bandenfabrikant zal de C2-, C3- en C4-meebrengen naar de openingsrace, Grand Prix van Hongarije, Grand Prix van Silverstone race 2, Grand Prix van België en de Grand Prix van Italië. Voor de eerste race in Silverstone en de race in Barcelona heeft Pirelli de C1-, C2- en de C3-band beschikbaar gesteld.

De regenbanden worden niet meegenomen in de keuzes. Deze worden altijd standaard meegenomen naar de races en worden gebruikt wanneer deze nodig zijn. De groene banden zien we soms onder de bolides zitten, deze zijn bedoeld om de auto's te verplaatsen. De coureurs krijgen alleen de keuze tussen hard, medium of soft. Veel teams zullen naar verwachting in de eerste race iets meer hardere banden meenemen, hier kunnen zij namelijk langer op testen. Door het coronavirus zijn de teams namelijk uit de running. De tweede race in Oostenrijk zal een reëler beeld geven over de keuzes en tactiek van de teams.

Overzicht geselecteerde compounds 2020