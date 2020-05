Vietnam nog altijd op zoek naar nieuwe racedatum dit jaar

De organisatie van de Grand Prix van Vietnam heeft de hoop op een race in 2020 nog niet opgegeven. Eigenlijk had het Aziatische land op 5 april voor het eerst een Formule 1-evenement moeten organiseren, maar de uitbraak van het coronavirus stak daar een stokje voor.

De promotors van de Vietnamese Grand Prix zijn echter nog altijd in onderhandeling met de Formule 1-leiding over een nieuwe racedatum voor dit jaar. Dat bericht brengt RaceFans.net. Het stratencircuit van Hanoi was in elk geval klaar om de Formule 1 begin april al te ontvangen.

De vraag is hoe de organisatie in Vietnam het logistieke probleem van een race op openbare wegen op een andere datum denkt weg te nemen. Niet voor niets zijn andere Grands Prix op stratencircuits als Monaco en Melbourne helemaal geschrapt in plaats van uitgesteld.