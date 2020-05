Sotsji wil publiek verwelkomen bij Grand Prix van Rusland

De organisatie van de Russische Grand Prix hoopt dat het evenement op de Sochi Autodrom in Sotsji zich kan ontpoppen tot eerste Formule 1-race waar na de coronacrisis weer publiek welkom is. Dat verklaarde Alexey Titov van promotor Rosgonski. De Grand Prix van Rusland stond op de oorspronkelijke kalender voor 2020 gepland voor 27 september.

Titov heeft nog geen signalen ontvangen dat hij op zoek moet naar een andere datum. "Onze datum is ongewijzigd. Alle versies van herziene kalenders die circuleren, zijn slechts gebaseerd op aannames en gespeculeer. De Formule 1 weet op dit moment maar één ding en dat is dat ze het seizoen willen beginnen met races in Oostenrijk op 5 en 12 juli. Alles wat daarna moet komen is nog een groot vraagteken."

Dus gaat hij nog steeds uit van een race op 27 september. Zou het over vier maanden alweer mogelijk zijn om toeschouwers te ontvangen? Titov denkt van wel. "Ik geloof dat onze Grand Prix goede kans maakt om uit te groeien tot de eerste race waarbij publiek weer welkom is. Al begrijpen we dat de situatie met deze pandemie het lastig maakt om te voorspellen wanneer wat weer kan en dat het voorbarig is om een inschatting te maken voor eind september."