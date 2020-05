Codemasters heeft de eerste gameplay-beelden van het nieuwe officiële Formule 1-spel F1 2020 vrijgegeven. In de video zijn de nieuwe Formule 1-auto's met de livery voor dit jaar in actie te zien, evenals de opstapklasse Formule 2 die opnieuw is opgenomen in de game. F1 2020 ligt vanaf 10 juli in de schappen voor Playstation 4, Xbox One en PC. Bekijk hieronder de eerste gameplay trailer.