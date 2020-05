Breaking: Grand Prix van Oostenrijk definitief zonder publiek

De Formule 1-openingsrace, de Grand Prix van Oostenrijk, gaat zonder publiek verreden worden. In een mail die de organisatie heeft verstuurd naar de mensen met kaartjes is dat te lezen. Door het coronavirus heeft de Formule 1 al veel tegenslagen gehad, maar een begin in Oostenrijk op 5 juli lijkt nabij. Alleen dan wel zonder publiek.

De organisatie laat weten het jammer te vinden. "De Oostenrijkse Grand Prix is voor ons net zo belangrijk als voor u. Door de laatste ontwikkelingen in Oostenrijk en internationaal, met de daaruit voortvloeiende beperkingen, kan het autosport-hoogtepunt helaas niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden."

Vanwege het coronavirus is er geen publiek welkom bij de race. De organisatie liet weten dit te betreuren. "Buitengewone tijden hebben buitengewone maatregelen nodig - en ze zullen van invloed zijn op een van de grootste sportevenementen in Oostenrijk. Het is met grote spijt dat we u als fan moeten informeren dat vanwege de huidige situatie, het Formule 1-raceweekend op de Red Bull Ring van 3 tot en met 5 juli niet zoals gewoonlijk kan plaatsvinden. De race zal zonder publiek worden verreden."

De tickets die mensen gekocht hebben blijven eventueel geldig voor het evenement van volgend jaar Spielberg, maar ook geld terugvragen is mogelijk. "We werken momenteel aan de details van zowel de terugbetaling van een ticket (terugbetaling van de aankoopprijs van het ticket) als een transfer van tickets naar het Formule 1-weekend in Spielberg in 2021 met enkele mogelijkheden en aanbiedingen bovenop. Zodra de mogelijkheden voor tickethouders definitief zijn, nemen wij weer contact met u op. We blijven optimistisch en verwelkomen u graag volgend jaar weer op de Red Bull Ring. In de tussentijd willen we jullie bedanken voor jullie geduld in deze zeer uitdagende tijden voor iedereen!"