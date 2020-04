FIA maakt extra verlenging van shutdown-periode officieel

De World Motor Sport Council van de internationale autosportbond FIA is akkoord gegaan met een verdere verlenging van de verplichte shutdown-periode voor de Formule 1-teams. De fabrieken van de renstallen moeten nu in totaal 63 dagen buiten bedrijf blijven, zoals hier vorige week al te lezen viel.

Elk team mag 50 dagen nadat de shutdown-periode is ingegaan een verzoek bij de FIA indienen om maximaal tien werknemers aan een project met een lange opstarttijd te laten werken. Voor motorleveranciers is de shutdown-periode verlengd naar 49 achtereenvolgende dagen. Zij mogen na 36 dagen een aanvraag doen voor toestemming om met maximaal tien personeelsleden aan een project met een lange opstarttijd te werken.

Het is voor elk team verschillend tot wanneer de fabriek gesloten blijft, afhankelijk van wanneer de fabriek gesloten is. Voor Renault houdt het bijvoorbeeld in dat de Formule 1-renstal in Enstone tot en met 31 mei geen werkzaamheden mag verrichten, afgezien van de uitzondering in de laatste fase en de inspanningen voor de gezondheidszorg onder de noemer Project Pitlane. De motorenafdeling in Viry-Chatillon mag vanaf 18 mei weer aan de slag.