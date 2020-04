'Formule 1 benadert Hockenheim voor herziene kalender'

De Hockenheimring kan zich mogelijk toch verheugen op de komst van de Formule 1 dit jaar. Volgens de Duitse krant FAZ heeft Formula One Management namelijk toenadering gezocht tot het circuit van Hockenheim voor de herziene kalender voor het seizoen 2020.

Op het oorspronkelijke schema ontbrak de Duitse Grand Prix nog omdat er minder bereidheid was om een torenhoge race fee op te hoesten dan in andere landen. Door de uitbraak van het coronavirus is de oude kalender echter overboord gegooid en werkt de Formule 1 nu aan een nieuw rooster.

Het seizoen zal in Europa beginnen en daar de eerste maanden ook blijven om het reizen voor de iedereen uit de paddock zo veel mogelijk te beperken. De Hockenheimring geldt als alternatief voor andere Europese locaties die hun Grand Prix misschien minder makkelijk kunnen inhalen.

Mogelijk beschouwt de Formule 1 Hockenheim ook als optie om niet te vaak meerdere races op dezelfde circuits te moeten houden. FOM heeft in elk geval een verzoek bij het circuit in de deelstaat Baden-Württemberg ingediend. De Formule 1 heeft de Hockenheimring onder andere gevraagd hoeveel tijd ze nodig hebben om de baan in gereedheid te brengen voor een Grand Prix.