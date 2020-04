Britse Grand Prix op Silverstone sowieso voor lege tribunes

Als het lukt om dit jaar een Grand Prix van Groot-Brittannië te houden, dan voltrekt die race zich voor lege tribunes. Dat heeft Silverstone-directeur Stuart Pringle aangekondigd. Door het coronavirus zijn tal van massabijeenkomsten geschrapt of uitgesteld, waaronder al tien Formule 1-evenementen. De leiding van de sport kijkt nu naar mogelijkheden om het seizoen 2020 in juli af te trappen.

Het Formule 1-seizoen beginnen is alleen mogelijk onder strikte voorwaarden en beperkingen. De Grand Prix van Oostenrijk opent hopelijk het bal op 5 juli en de race op de Red Bull Ring nabij Spielberg wordt dan waarschijnlijk achter gesloten deuren verreden. Silverstone heeft in elk geval al duidelijkheid geschapen, de Britse Grand Prix vindt dit jaar sowieso plaats zonder publiek.

Circuitdirecteur Stuart Pringle meldde in een verklaring: "Het stelt me zwaar teleur om mede te moeten delen dat we dit jaar niet in staat zijn om een Britse Grand Prix te organiseren waarbij fans aanwezig kunnen zijn. We hebben dit moeilijke besluit zo lang mogelijk voor ons uitgeschoven, maar het is overduidelijk dat het onder de huidige omstandigheden simpelweg niet mogelijk is om een normale Grand Prix te houden."

"We zijn het aan onze stand verplicht om de veiligheid en gezondheid van iedereen die een bijdrage levert aan ons evenement te waarborgen. We hebben continu aangegeven dat we de Formule 1 zullen steunen in hun zoektocht naar alternatieve manieren om een seizoen af te werken en dat standpunt nemen we nog steeds in. Daarom werken we nu met de leiding van de sport om de haalbaarheid van een Grand Prix zonder publiek in kaart te brengen."

De Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone is over het algemeen een van de best bezochte Formule 1-evenementen van het jaar. Fans die al een kaartje gekocht hadden voor de editie van dit seizoen kunnen kiezen of ze hun geld terug willen of dat ze het kaartje om willen boeken voor 2021.