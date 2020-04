1.600 banen in de Formule 1 op de tocht door budgetlimiet

De invoering van een budgetlimiet in de Formule 1 in 2021 is over het algemeen positief onthaald als maatregel om de voorkant en de achterkant van de grid dichter bij elkaar te brengen, maar het zorgt er ook voor dat de teams moeten snijden in hun personeelsbestand. De Daily Telegraph bericht dat bij de zeven in Groot-Brittannië gevestigde teams al zo'n 1.600 banen op de tocht staan.

Dat is de andere kant van de medaille. Twee van de vijf werknemers die in dienst staan bij de in Engeland gevestigde renstallen - Mercedes, Renault, Red Bull Racing, Haas F1 Team, Williams, McLaren en Racing Point - dreigen hun baan te verliezen door de introductie van het budgetplafond. En dat in een tijd die door de coronacrisis al zoveel onzekerheid met zich meedraagt.

Desalniettemin staat de introductie van het budgetlimiet op de rol voor 2021. Sterker nog, de teams voeren dezer dagen overleg over een verlaging van de hoogte van het plafond. Oorspronkelijk stond het limiet op 175 miljoen dollar. Afgesproken is reeds om dat te verlagen naar 150 miljoen dollar, maar de kleine teams dringen aan op een budgetlimiet van 100 of 125 miljoen dollar.