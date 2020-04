Grosjean: "169 Grands Prix, niet slecht voor waardeloze coureur"

Haas F1-coureur Romain Grosjean heeft geleerd om kritiek te pareren, zo heeft hij in een Instagram-interview met Will Buxton van de Formule 1-organisatie aangegeven. De Fransman is op social media en internet met enige regelmaat het mikpunt van spot en hoon. Hij haalt zijn schouders erover op, de 34-jarige Grosjean voelt zich binnen de paddock voldoende gewaardeerd.

Op de vraag hoe hij zo kalm kan reageren op kritiek, antwoordde Grosjean: "Als ze zeggen dat ik een waardeloze coureur ben? Tja, prima. Misschien ben ik een waardeloze coureur, maar ik heb wel 169 Grands Prix achter mijn naam. Dat is niet verkeerd. Als ik zo slecht zou zijn, hoe stom moeten de teambazen dan zijn die me steeds een stoeltje in hun teams geven?"

Grosjean moet bekennen dat hij er niet altijd zo luchtig over heeft gedacht. "Ik ben door verschillende fases gegaan. Soms keek ik naar de commentaren op social media en was het ronduit pijnlijk. Dus stopte ik met ernaar te kijken. Ik bereikte het punt waarop het me niet meer kon schelen. Ik weet wat ik gepresteerd heb, ik weet wat ik waard ben. Als iemand dan besluit om me te bekritiseren, dan reageer ik daar gewoon op een leuke en ludieke manier op."

"Soms zijn de opmerkingen niet wat je graag wilt horen of zo beleefd en respectvol als waar je op hoopt. Maar het hoort ook bij social media. Ik vind die interactie wel leuk. Als iemand op een normale manier zegt wat diegene niet goed aan je vindt, dan kun je de dialoog aangaan en dingen uitleggen. Ik ben wel blij dat mensen een mening over me hebben. Als je het charisma van een oester hebt, dan kijken ze niet naar je om."