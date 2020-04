Organisatie Azerbeidzjan onzeker over inhalen Grand Prix

De Azerbeidzjaanse Grand Prix is een van de evenementen waarvoor uitstel mogelijk afstel betekent. De race op het stratencircuit van Bakoe stond voor 7 juni op het programma, maar is door de uitbraak van het coronavirus op de lange baan geschoven.

Het voornemen was om Azerbeidzjan later in het jaar nog in te halen. Het feit dat het om een stratencircuit gaat en niet om een permanent circuit, bemoeilijkt dat streven. Het team in Bakoe heeft tien tot twaalf weken nodig om de baan in gereedheid te brengen.

Dat vernam Forbes van Arif Rahimov, directeur van Baku City Circuit. "In ons geval is het nog hoogst onzeker of we later dit jaar een evenement kunnen organiseren. De race moet voor halverwege oktober plaatsvinden, daarna is het gezien het mindere weer niet meer mogelijk."

Azerbeidzjan is nog niet zwaar getroffen door het coronavirus, met 1.340 bevestigde besmettingen en vijftien dodelijke slachtoffers. Daardoor geldt het land wel als kandidaat voor een plekje op de alternatieve kalender voor 2020, maar de opbouw van het stratencircuit is een knelpunt.