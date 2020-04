In 2016 stal Red Bull Racing-coureur Max Verstappen de show met een weergaloos optreden tijdens de natte Grand Prix van Brazilië op het circuit van Interlagos in Sao Paulo.

De jonge Nederlander haalde onder meer Nico Rosberg buitenom in bocht 3 in. Even later kwakte hij zijn auto bijna in de vangrails bij het opkomen van het rechte stuk, maar hij wist net op tijd de wagen in het juiste spoor te zetten. Na een late pitstop moest Verstappen zich terug naar voren knokken en dat deed hij met verve, waardoor hij nog op het podium eindigde. De uiteindelijke positie was P3.