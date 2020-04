Teams bespreken mogelijkheid voor drie races op Silverstone

De Formule 1-teams hebben gisteren weer uitvoerig overleg gevoerd met de internationale autosportbond FIA en de Formule 1-leiding over wat er met het seizoen 2020 moet gebeuren. Racefans.net vernam van bronnen dat de vergadering vierenhalf uur heeft geduurd en positief en constructief verliep. Er zijn geen concrete beslissingen genomen, alleen mogelijkheden besproken.

Zo achten de meeste partijen een start van het seizoen in Oostenrijk haalbaar. Met een race achter gesloten deuren zou het evenement op de Red Bull Ring ook naar voren gehaald kunnen worden, al is circuiteigenaar Red Bull geen voorstander van schuiven met de datum. Racefans bericht dat Formule 1-eigenaar Liberty Media bereid is de circuits te compenseren voor het feit dat er dan geen publiek aanwezig mag zijn.

Na de Oostenrijkse Grand Prix volgen mogelijk drie races op het circuit van Silverstone. De gunstige ligging van die baan - zeven van de tien Formule 1-teams zijn om de hoek gevestigd - is een belangrijk argument om meerdere evenementen op dat circuit af te werken. De drie races zouden binnen tijdsbestek van vier weken na Oostenrijk verreden moeten worden. Voorwaarde is wel dat dit op minstens twee verschillende lay-outs gebeurt.

Verder kwam een verlaging van het budgetlimiet voor 2021 weer ter sprake. Een voorstel voor twee verschillende budgetlimieten - een voor fabrieksteams en een voor klantenteams - kreeg weinig bijval. Er ligt nu een nieuw voorstel voor een verlaagd budgetlimiet van 145 miljoen dollar voor volgend jaar. Een jaar later gaat het plafond dan verder omlaag naar 130 miljoen dollar, meldt Racefans.