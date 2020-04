Het geduld van de Formule 1-fans wordt op de proef gesteld. Niet alleen heeft de start van het seizoen 2020 door de coronacrisis flinke vertraging opgelopen en is de Grand Prix op Zandvoort tot nader order uitgesteld, ook de eerste kennismaking met het stratencircuit van Hanoi laat vooralsnog op zich wachten. Het 5,607 kilometer lange circuit had op 5 april gastheer moeten zijn voor de Grand Prix van Vietnam, maar ook die is uitgesteld. In plaats daarvan maar een rondje met Mercedes-testrijder Esteban Gutierrez in de simulator.